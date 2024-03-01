Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri ne zaman sona erecek?
Aile destek programı kapsamındaki yardım ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih merak ediliyor. Hak sahibi hanelerin yardım ödemesi tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları çerçevesinde belirleniyor. Peki, mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri ne zaman sona erecek?
Hak sahibi ödemesi tutarlarrı, hanedeki kişi başına göre aylık gelir aralıklarında belirleniyor. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri ne zaman sona erecek?
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Mart ayına ilişkin ödemelerin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Aile destek ödemelerinin tarihi Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ilan edilecek.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
En fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.
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