Yayınlanma: 01.03.2024 - 17:32

Güncelleme: 01.03.2024 - 17:32

Hak sahibi ödemesi tutarlarrı, hanedeki kişi başına göre aylık gelir aralıklarında belirleniyor. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Aile destek ödemeleri ne zaman sona erecek?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Mart ayına ilişkin ödemelerin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Aile destek ödemelerinin tarihi Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ilan edilecek.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

En fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek.