Yayınlanma: 06.05.2025 - 18:29

Güncelleme: 06.05.2025 - 18:29

2025 MSÜ sınav sonuçları kapsamında tercihler alınmaya devam ediyor. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini yapan adaylar sonuçların ilan edileceği tarih araştırılıyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Milli savunma Üniversitesi tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN?

MSB tarafından MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

MSÜ mülakatlarının bu yıl haziran ayı başlarında başlaması bekleniyor.