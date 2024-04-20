MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ tercih sonuçları tarihi belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi (2024-MSÜ) tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin adresi üzerinden tercihlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ tercih sonuçları tarihi belli oldu mu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 10:53
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ tercih sonuçları tarihi belli oldu mu?
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2024 MSÜ tercih sonuçları için geri sayım başladı. MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Sonuçlar öncesinde ise tercih sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 MSÜ tercih sonuçları tarihi belli oldu mu?

2024 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek. Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.


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