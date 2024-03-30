MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih tarihleri belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuç duyurusu ardından gözler tercih takvimine çevrildi. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih tarihleri belli oldu mu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.03.2024 - 14:33
MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih tarihleri belli oldu mu?
Abone Ol google-news

MSÜ'de adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek. Sürecin ayrıntılarını merak eden adaylar, 2024 MSÜ tercih kılavuzunun yayımlanmasını beklerken açıklama geldi. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih tarihleri belli oldu mu?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

8 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Millî Savunma Bakanlığında Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda tercih süreciyle ilgili bilgi verildi. Yapılan açıklamada; "Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Mart’ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375.409 kadın, 341.113 erkek olmak üzere toplam 716.522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır." denildi.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2024-MSÜ) tercih işlemleri alınan puanlar doğrultusunda alınacak. Tercih İşlemleri MSÜ resmi internet adresinden yapılacaktır.


msü tercihler haberleri msü haberleri sınav haberleri Asker haberleri

İlgili Haberler

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuçları nereden öğrenilir?

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuçları nereden öğrenilir?
MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı?

MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Murat Kurum küçümsüyor ama...Kent Lokantaları neden büyük hizmet, işte yanıtı...

Murat Kurum küçümsüyor ama...Kent Lokantaları neden büyük hizmet, işte yanıtı...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elbistan zehir soluyor: Termik santrala iki yeni ünite

Elbistan zehir soluyor: Termik santrala iki yeni ünite
Bursa’da Tesla alev alev yandı: Sürücü canını zor kurtardı!

Bursa’da Tesla alev alev yandı: Sürücü canını zor kurtardı!
Murat Övünç'ün sahnesi iptal oldu: Parasını geri alamayan yurttaşlar isyan etti

Murat Övünç'ün sahnesi iptal oldu: Parasını geri alamayan yurttaşlar isyan etti
Portekizli şarkıcı Salvador Sobral CRR’de konser verdi

Portekizli şarkıcı Salvador Sobral CRR’de konser verdi
Son Dakika... YÖK'ten 'denklik' kararı: 'İlk 400'e giren üniversitelerden mezun...'

Son Dakika... YÖK'ten 'denklik' kararı: 'İlk 400'e giren üniversitelerden mezun...'
Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler
İlker Başbuğ: Ali Koç'un arkasındayız

İlker Başbuğ: Ali Koç'un arkasındayız
Meteoroloji açıkladı: 30 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 30 Mart 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?