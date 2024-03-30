Yayınlanma: 30.03.2024 - 14:33

Güncelleme: 30.03.2024 - 14:33

MSÜ'de adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek. Sürecin ayrıntılarını merak eden adaylar, 2024 MSÜ tercih kılavuzunun yayımlanmasını beklerken açıklama geldi. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercih tarihleri belli oldu mu?

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

8 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Millî Savunma Bakanlığında Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda tercih süreciyle ilgili bilgi verildi. Yapılan açıklamada; "Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Mart’ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375.409 kadın, 341.113 erkek olmak üzere toplam 716.522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır." denildi.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2024-MSÜ) tercih işlemleri alınan puanlar doğrultusunda alınacak. Tercih İşlemleri MSÜ resmi internet adresinden yapılacaktır.