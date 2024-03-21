MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi (2024-MSÜ) tercihlerinin başlayacağı tarih, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sorgulanmaya başladı Peki, MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 14:09
MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı?
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2024 MSÜ sonuçlarına göre başarılı olan adaylar MSÜ tercih kılavuzuna göre işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi (2024-MSÜ) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tüm gözler MSÜ tercih tarihlerine çevrildi.

Buna göre; 21 Mart'ta açıklanan MSÜ sınav sonuçlarının ardından tercih işlemlerinin önümüzdeki hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

2024-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasındahttps://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacak.


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