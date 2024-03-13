Murat Kurum küçümsüyor ama...Kent Lokantaları neden büyük hizmet, işte yanıtı...

Yayınlanma: 13.03.2024 - 19:29

Güncelleme: 13.03.2024 - 19:35

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde kurulan Kent Lokantaları hakkında AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum, şunları söylemişti:



"İstanbul'daki o korkuyu ve güvensizliği giderecek ve İstanbul'da yeniden huzuru yeniden getireceğiz. Şu anda kent lokantasını bir proje olarak bu İstanbul'a sunmak çok büyük bir projeymiş gibi de bahsetmek, bizi hayretlere düşürüyor. Değerli arkadaşlar 2 gece de İstanbul'un 39 ilçesinde lokanta sosyal tesisi açarız. 2 gece de açılır. Bunu sanki bir işmiş gibi, marifetmiş gibi anlatıp, yarım çay bardağı su, süt verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırmaya yönelik söylemlerden artık biz sıkıldık, yorulduk."



Ekrem İmamoğlu ise Murat Kurum'a yanıt olarak, “Allah akıl versin. Bu laflarından sonra ben ne diyeyim. Ne dersine çalışmış, üzülüyorum. Ne bu milleti tanıyor. Yapılan iyi hizmetleri al da kopyala onlarla dalga geçme. O ‘Kent Lokantaları’nda 2.5-3 milyon insan yemek yedi. Gerçekten şaşırmış durumda, zaman daraldıkça yapamayacağını anlıyor. Kendini ispat çabasında ama çok kötü cevaplar, sözler veriyor. 31 Mart’ı inşallah çıkartır.” açıklamasında bulunmuştu.

Son günlerde tartışma konusu olan Kent Lokantaları hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yaptı. Gökçe açıklamasında Kent Lokantaları'nın önemine vurgu yaptı.

Buğra Gökçe'nin açıklamaları şu şekilde:

Kent Lokantası neden büyük hizmet?



5 yıl önce bir kilo domates 3 liraydı. Bugün asgari 30 lira.



Bugün Kent Lokantası’nda menüde domates çorbası, sulu köfte, bulgur pilavı, elma, su ve ekmek vardı. 40 lira.



Murat Kurum’un örnek gösterdiği sosyal tesisde bir çorba 35, menü 300 lira.



Dünyada gıda fiyatları gerilerken, Türkiye’de gıda fiyatları 5 yılda 7 kat arttı.



Ne yazık ki Bakanların sahip olduğu ayrıcalıklara halkımız sahip değil. Vatandaş her şeyi kendi ödüyor. Bu yüzden Murat Kurum’un anlamaması normal.



Murat Kurum’un bir parçası olduğu iktidar yüzünden halk enflasyon altında eziliyor, alım gücü düşüyor, sağlıklı gıdaya ulaşamıyor.



Kent Lokantası ile binlerce öğrenci, on binlerce emekli sağlıklı, güvenli, uygun fiyatlı yemek yeme imkanına kavuşuyor.







Kent Lokantasını küçümsemek dar gelirlinin, öğrencinin, emeklinin yaşadığı koşulları küçümsemek, halkı anlamamak demektir.



Kent Lokantası örnek bir sosyal belediyecilik projesidir. Tüm Türkiye’de yaygınlaştırmak gerekir.





