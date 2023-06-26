21. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne müdahale: Boyun eğmeyeceğiz
İstanbul’da LGBTİ+ 21. Onur Yürüyüşü’ne izin verilmedi. Polis, Taksim’e çıkan yolları barikatlarla kapatarak yürümek isteyen gruptan onlarca kişiyi gözaltına aldı. Teşvikiye’de açıklama yapan grup “Boyun eğmeyeceğiz” dedi.
İstanbul’da 21. Onur Yürüyüşü, yasaklara karşın gerçekleşti. Polis ekipleri dün, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı’na çıkan sokakları bariyerlerle kapatırken Osmanbey ve Nişantaşı’ndaki birçok sokakta da güvenlik önlemi aldı.
Bu yılki temasını “Dönüyoruz!” olarak duyuran İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi’nin çağrısyla Teşvikiye’deki Mıstık Parkı’na bir araya gelen LGBTİ+ bireyler burada bir basın açıklaması yaptı.
Grubun yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “LGBTİ+’lara, Kürtlere, kadınlara, mültecilere, işçilere karşı iktidar tarafından yürütülen sistematik saldırılarla beraber; Cumhur İttifakı tarafından hayatlarımız kriminalize ediliyor. Bir gecede İstanbul Sözleşmesi’nden çıkanlara, bizleri kriminalize edenlere söylüyoruz: Size asla boyun eğmeyeceğiz. Yaşamlarımızdan, varoluşlarımızdan vazgeçmeyeceğiz!”
GAZETECİLER ABLUKADA
Grup basın açıklamasının ardından bir müddet yürüdükten sonra dağıldı. Bu sırada polis yol kenarında bekleyen bazı gösterici ve aralarında gazetecilerin olduğu grubu abluka altına aldı. Ablukaya tepki gösteren gazeteci Candan Yıldız ile kadın eylemlerine müdahaleleri ile gündeme gelen il Emniyet Müdür Yardımcısı Hanifi Zengin arasında tartışma yaşandı. Gazeteciler bir süre devam eden tartışmanın ardından serbest kaldı. Onur Haftası’nda yapılan eylemlerde onlarca kişi gözaltına alındı.
Fotoğraflar: Vedat Arık
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Rüşveti paylaşmadığı için mi tutuklandı?'
- Japon deprem uzmanından 'İstanbul' uyarısı
- Özdağ'dan Akşener'in '15 vekil' açıklamalarına yalanlama
- Düğünde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı
- Yavuz Bingöl 8 kişinin katıldığı konserini iptal etti
- Nusret Gökçe'den Dünya Kupası itirafı!
- DEVA'dan 'ortak grup' modeline ret
- Komşuda kritik seçim: Miçotakis önde bitirdi
- Marmaris'te bulunan cesetle ilgili yeni gelişme
- Rus televizyonu Wagner isyanı sırasında havyar belgeseli