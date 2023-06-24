Onur Yürüyüşü öncesi LGBTİ+ komitesi ile konuştuk: Mücadele etmeye hazırız

Yayınlanma: 24.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.06.2023 - 04:58

LGBTİ+ Onur Ayı kapsamında yapılması planlanan birçok etkinlik yurt genelinde yasaklandı. Geçen hafta Trans Onur Yürüyüşü öncesi İstanbul Valisi Davut Gül, “Aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir” diyerek Onur Haftası’ndaki yürüyüşlerin yasaklandığını açıkladı. Yasaklara karşın yarın 31. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nün yapılması planlanıyor.

Cumhuriyet, Onur Yürüyüşü öncesinde I·stanbul LGBTI·+ Onur Haftası Komitesi’nden Yunus Cazır Başaran ile konuştu.

2015 yılından beri sistematik bir şekilde valilikler tarafından yasak getirildiğine dikkat çeken Başaran, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Biz AKP’nin ürettiği fobileri yaklaşık olarak 2015’ten beri çok iyi biliyoruz. Şiddetin politikleştiği bir yerde duruyoruz. Şiddet politikleşirse halkta da karşılığı bulur. Halk oradan cesaret alıyor. Bu hukuksuzluktan cesaret alıyor. Kendi nefretlerini, kendi öfkelerini çok rahat bir şekilde LGBTİ+’lardan çıkarabiliyorlar yani.”

‘BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ’

Yapılması planlanan 31. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne ilişkin konuşan Başaran, “Her şeyden önce ne yaşanacağını gerçekten bilmiyoruz. Şiddete maruz da kalabiliriz, sorunsuz da geçebilir. Yorgunluk var ama yılgınlık yok. Umut etmeye ve mücadele etmeye her zaman devam edebiliyoruz. Güç bulabiliyoruz. Birimiz düşsek beş kişi birden onu kaldırabiliyoruz. Biz böyle bir komiteyiz” diye konuştu.