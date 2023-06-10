Müftüler üniversitede...

Yayınlanma: 10.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.06.2023 - 03:00

Ziyarette iki kurumun işbirliği ile merkez ve ilçelerde öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik yürütülebilecek hizmetler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede ayrıca “Sinop Üniversitesi Kampus Cami” projesi de ele alınarak, proje için yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

İl ve ilçe müftülerinin yaptığı ziyaretten bir gün sonra düzenenlenen Sinop Üniversitesi Yerleşkesi Cami Yaptırma, Yaşatma ve Hizmet Derneği Yönetim Kurulu toplantısında, “Kampus Cami” projesinin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Dernek yönetimi, kampanyaya katılan üniversite personeline ve iş insanlarına ayrı ayrı teşekkür ederken “bazı bağış taahhütlerinde ise aksamalar yaşandığını” dile getirdi. Proje için üniversite personelinin bağış yapmaya zorladığı iddiası daha önce gündeme gelmişti.