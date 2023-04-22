Emekli müftü Gani Aşık'tan Erdoğan'a yanıt: 'AKP devleti de milleti de mahvetti'

Yayınlanma: 22.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.04.2023 - 03:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camisi'nin açılışında konuştu. Erdoğan cami avlusunu miting alanına çevirdi.

Erdoğan’ın “Muhalefet ne diyor, gelince Diyanet’i kaldıracaklarmış. Yerine inanç bilmem ne başkanlığı kuracaklarmış” sözlerinin ardından cami avlusunda bulunanlar muhalefeti yuhaladı. Erdoğan ardından cami avlusundakilere seslenerek “Yuh yetmez, gece gündüz çalışacağız. 14 Mayıs bunların sonu olmalı ve onları siyasi mevta haline getireceğiz” dedi.

KILIÇDAROĞLU: DİYANET’İ KURAN CHP’DİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Millet İttifakı’na yönelik “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatacaklar” iddiasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatmaya yetmez” ifadesini kullandı.

"AKP DEVLETİ DE MİLLETİ DE MAHVETTİ"

Emekli müftü Gani Aşık camide siyaseti değerlendirdi. Erdoğan’ın “Bunları mevta” yapalım sözleri için “Söyleyecek sözü kalmayanların seçim balonudur” dedi.

Aşık sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu durum iliğine kadar din sömürüsüdür. Muhalefeti mevta yapmak ise demokrasinin değil otokrasinin hedefi ve hayali olabilir. AKP devleti de milleti de mahvetti. Düşman işgali altında olsaydık bile böyle ölümcül bir yıkım yaşamayabilirdik. 80 yıllık Cumhuriyet kurumlarına ve kaynaklarına doyumsuzca çullandılar ve çöreklendiler. Atatürk 15 yıl, İnönü 12 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı. Devleti bırakmak istemiyor. Yalan ve iftira seçim yaklaştıkça halkın tepesine şelaleler gibi akıyor.”

