KPSS iptal mi olacak? KPSS tekrar yapılabilir mi?

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:13

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geçtiğimiz pazar günü iki oturumda gerçekleştirildi. Sınavın ardından KPSS cevap anahtarı, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanırken sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Cevap anahtarının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından Twitter'da "KPSS'de ikinci FETÖ skandalı" ile etiket açıldı. Sosyal medya kullanıcıları, öğrenciler ve sendikacılar soruların daha önce Yediiklim isimli eğitim kurumunun YouTube sayfasından paylaşıldığını, hatta WhatsApp gruplarından dağıtıldığını iddia etti.

ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

İddia ÖSYM tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi. İddiaların araştırılması sürecinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise görevden alındı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), KPSS sorularının bir yayınevinin testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

“Birçok gencimizin geleceğini ilgilendiren bu iddialara ilişkin gerçeğin ortaya çıkartılması için öncelikle ilgili kurumları kamu vicdanını tatmin edecek şekilde etkili ve şeffaf bir soruşturma süreci yürütmeye davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ'NDEN KPSS AÇIKLAMASI

"Merkezi sınavların iptaline dair dava açma sürelerinin kısalığı göz önünde bulundurularak, bu aşamada bir hak kaybı yaşanılmaması bakımından, sınava giren yurttaşlarımızdan sınavın iptali için dava açmak isteyenlerin İYUK 20/B maddesinde özel olarak belirtilen dava açma süresine dikkat etmeleri gerektiği hususunu kamuoyunun dikkatine sunarız.Ayrıca söz konusu iddialar Türkiye Barolar Birliği tarafından titizlikle incelenmekte olup, iptal davası ve savcılık suç duyuruları dahil olmak üzere kurumsal olarak izlenebilecek hukuki yollar değerlendirilmektedir"

“İPTAL EDİLMESİ DÜŞÜNÜLEN SORU VAR MIDIR?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, 2022 KPSS sorularının Yediiklim Yayınevi tarafından daha önce yayınlandığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Karabıyık; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e; “İptal edilmesi düşünülen soru var mıdır? 2022 KPSS ile ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?” sorularını yöneltti.

'İDDİALARDA EN UFAK DOĞRULUK PAYI ORTAYA KONURSA KPSS SINAVI İPTAL EDİLMELİDİR'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “KPSS sınavıyla ilgili ortaya atılan iddialar vahim ötesidir. ÖSYM yetkilileri derhal görevden alınmalı, savcılık harekete geçmelidir. İddialarda en ufak doğruluk payı ortaya konursa KPSS sınavı iptal edilmelidir” açıklamasını yaptı.

2010 YILINDA İPTAL EDİLMİŞTİ

Soruların sınavdan önce dışarıya sızdırıldığı iddiaları üzerine "Eğitim Bilimleri" kısmı iptal edilen 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) "Genel Yetenek ve Genel Kültür" bölümü de 2016'da iptal edilmişti. 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavının iptal edilen kısmı olan KPSS-Eğitim Bilimleri sınavı 31 Ekim 2010'da tekrarlandı.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar 2022 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının her bir oturumu için 115 TL, KPSS Alan Bilgisi sınavlarının her bir oturumu için 80 TL ve son olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) içinde adaylar 115 TL başvuru ücreti ödedi.