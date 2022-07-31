ODTÜ’de pankartlı eylem: 'Mezuniyetin yeri Devrim'

31 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

ODTÜ Rektörlüğü, 7 Temmuz’da öğrencilere gönderdiği iletiyle her yıl Devrim Stadyumu’nda yapılan, siyasi ve mizahi içerikli pankartlar ile gündeme gelen mezuniyet törenini burada yapmama kararı alındığını bildirmiş öğrenciler ise eylem kararı almıştı.

Bu kapsamda, tarih olarak ODTÜ Mezunlar Günü olan 30 Temmuz’u seçen öğrenciler ve destek veren mezunlar, dün rektörlük binası önünde kararı protesto etti. Tango yapan, halay çeken öğrenciler, “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” ve “Ne sermaye ne rektör, ODTÜ bizimdir” sloganı atarken bazı öğrenciler de okudukları bölümlere atıf yaparak pankart açtı.

‘GÜVENLİK KAYGISI BAHANE’

Yapılan ortak açıklamada ise “ODTÜ yönetiminin iptal gerekçesi olarak belirttiği güvenlik sorunu, öğrencilerin yıllardır bir araya gelerek taşıdığı pankartlar, rektöre yapılan protestolar ve atılan sloganlardır. Bunun bir güvenlik sorunu olarak yansıtılması hem özgür düşünce hakkına bir saldırı hem de üniversite bileşenlerini marjinalleştirme çabasıdır. Atanmış rektör ve yönetiminin güvenlik kaygısı bahanesi kabul edilemez. ODTÜ kültürünü yansıtan mezuniyet yürüyüşümüzün haksız bir kararla engellenmesi girişimi, okulumuzun geleneğine, kültürüne, özerk ve demokratik yapısına karşı açık bir saldırı. 6 Ağustos günü rektörlük mezuniyeti yapmayı üstlense de üstlenmese de Devrim Stadyumu’nda mezuniyetimizi gerçekleştireceğiz” denildi.