ODTÜ'lüler kararını verdi: Önce eylem, sonra mezuniyet
Devrim Stadı’nda mezuniyet yasağının ardından öğrenciler 30 Temmuz’da eylem yapmayı kararlaştırdı. Karar geri alınmazsa öğrenciler Devrim’de tören düzenleyecek.
ODTÜ Rektörlüğü, 7 Temmuz’da öğrencilere gönderdiği iletiyle her yıl Devrim Stadı’nda yapılan, siyasi ve mizahi içerikli pankartlar ile gündeme gelen mezuniyet törenini burada yapmama kararı alındığını bildirdi. İletide adı dahi kullanılmayan Devrim’in “protesto alanına çevrileceği yönünde bilgi alındığı” iddia edildi.
Karara tepki gösteren öğrenciler ise önceki gün bazı topluluklar ve bölüm temsilciliklerinin çağrısıyla forum yaptı. Toplam sekiz karar alınan forumdan hem eylem hem Devrim’de mezuniyet çıktı.
Kararlara göre, 30 Temmuz’da rektörlük önünde Devrim Mezuniyet Yürüyüşü istemlerini dile getirmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için eylem yapılacak. Rektörlükten 6 Ağustos’a dek Devrim’de mezuniyet düzenlenmesi istenecek. Adım atılmaması durumunda Devrim’deki tören, 6 Ağustos’ta öğrenciler tarafından yapılacak.
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