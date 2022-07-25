ODTÜ yönetiminden 'mezuniyet' açıklaması: İç işleyişe saygı duymaya davet ediyoruz

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:58

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörlüğü, yıllardır ODTÜ’deki Devrim Stadyumu’nda düzenlenen mezuniyet töreninin bu yıl fakülteler bünyesinde ayrı gün ve saatlerde yapılması kararını aldı. ODTÜ yönetiminin bu kararına başta üniversite öğrencileri, akademisyenleri ve mezunları olmak üzere çok sayıda tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi ODTÜ yönetimine seslenerek mezuniyetin Devrim Stadyumu’nda yapılmasını talep etti.

Rektörlük tarafından yapılan açıklamada mezuniyet töreni kararının arkasında durularak “Son dönemde üniversitemizin bütünlüğüne, işleyiş ve yaşam süreçlerimize adeta önceki ve şimdiki açıklamalarımızdaki kaygılarımızı doğrularcasına müdahalede bulunmaya çalışan siyasetçiler, belediye, kadın kolları, dernek, oda gibi kişi, kurum ve yapılanmaları üniversitemizin bağımsız iç işleyişine saygı duymaya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

"PROTESTOLARDAN ÇEKİNME ALGISI YARATILIYOR"

Mezuniyet töreninin protestolar sebebiyle yasaklanmadığı iddia edilen açıklamada, “Göreve başladığımız 2016 yılından bu yana (Covid-19 pandemisi dönemi dışında) gerek stadyumdaki diploma törenleri, gerekse bahar şenlikleri kapsamındaki pankartlı yürüyüşlerin tamamı, tüm protesto ve yaşanan olumsuzluklara rağmen üniversitemizde alışılagelen şekilde yapılmıştır. Dolayısıyla, diploma töreninin, 'üniversite yönetiminin tören sırasında gerçekleşebilecek protestolardan çekinmesi dolayısıyla stadyumda yapılmıyor olduğu' şeklinde bir algının oluşturulmaya çalışılmasının hiçbir dayanağının ve anlamının bulunmadığı açıktır” denildi.

Öğrencilerin hedef gösterildiği açıklamada "Son yıllardaki gerek Diploma Törenleri gerekse yürüyüşler, toplantılar ve törenler, büyük ölçüde bazı derneklerin ve örgütlerin organize ettiği, yasa dışı örgütlerin flama ve pankartlarının açılması ve örgüt militanlarının resimlerinin taşınması gibi olaylar sebebiyle büyük yara almıştır. Bunun en son örneği, 2022 yılı Mayıs ayındaki Bahar Şenliğinde yaşanmış olup, yürüyüş sonrası gözaltına alınan 16 kişiden çoğunun silahlı terör örgütü üyesi olmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek, kasten adam yaralama ve tehdit suçlarından adli işlem kayıtlarının olduğu ve bu gruptan sadece 2 kişinin Üniversitemiz öğrencisi olduğu ortaya çıkmıştır." ifadeleri yer aldı.

"ODTÜ'NÜN KURUMSAL KİMLİĞİNE ZARAR VEREN DURUM"

16 bin kişinin katılması beklenen 2022 diploma töreninde de “benzer eylemlerin daha büyük boyutlu olarak gerçekleştirileceğine yönelik bilgilerin” ODTÜ yönetimine ulaştığını belirten rektörlük, “Bu kararın arka planı ile ilgili ciddiyeti görmezden gelerek özellikle sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Çeşitli grup, dernek veya kişilerce bu tür yorumlar yapılmasının ve bu yorumların desteklenmesinin her şeyden önce ODTÜ’nün kurumsal kimliğine ve görünürlüğüne zarar veren bir durum olduğunu özellikle belirtmek isteriz” dedi. Açıklama şöyle devam etti:

"Başta ODTÜ yönetimi olmak üzere hepimizin isteği hiç şüphesiz ki büyük coşkuyla yeni mezunlarımızı kutlamak, gurur verici bu özel zamanlarını paylaşmaktır. Bununla birlikte, üniversite yönetimi için kararlar kritik önem taşıyan bazı gerçekler ve öncelikler temelinde alınmak zorundadır. Bu durum, bazı zamanlarda bizleri duygusal olarak olumsuz yönde etkilese de kurumsal sorumluluk ve süreklilik çerçevesinde değerlendirildiğinde bir yönetim gerekliliği ve zorunluluğudur. Unutulmamalıdır ki, özellikle bu tür gereklilik ve zorunluluklarda, üniversitemizin işleyişinin ve kurumsal saygınlığımızın zarar görmemesi ve başarılarımızın gölgelenmemesi için tüm öğretim üyelerimizin, öğrencilerimizin, mensuplarımızın ve mezunlarımızın yanında, bilimsel, sosyal ve toplumsal gelişimin önemini ve ODTÜ’nün ülkemiz için bu konulardaki anlamlı etkisini bilen her bir ODTÜ dostunun desteği büyük önem taşımaktadır.

SİYASETÇİLERE ÇAĞRI

ODTÜ’lü olmak, genel beklentileri ve istekleri güncel koşullar temelinde değerlendirmeyi; ODTÜ’nün, hepimizin emekleri ile bu noktaya gelmiş olan kıymetli bütünlüğünün korunması için öncelikle kurum temelli düşünmeyi gerektirmektedir. Tüm ODTÜ’lülerin ve ODTÜ dostlarının süreçleri bu bakış açısıyla takip edip değerlendireceğini, rektörlük bilgilendirmeleri dışında herhangi bir kişiden, gruptan, dernekten veya tüzel kişilikten gelecek olan bilgi ve yönlendirmeleri dikkate almayacağını düşünüyoruz. Bu temelde, son dönemde üniversitemizin bütünlüğüne, işleyiş ve yaşam süreçlerimize adeta önceki ve şimdiki açıklamalarımızdaki kaygılarımızı doğrularcasına müdahalede bulunmaya çalışan siyasetçiler, belediye, kadın kolları, dernek, oda gibi kişi, kurum ve yapılanmaları üniversitemizin bağımsız iç işleyişine saygı duymaya ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz."