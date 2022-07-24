ODTÜ'de mezuniyet töreni iptal edilmişti: Öğrencilere tam destek

24 Temmuz 2022 Pazar, 02:00

ODTÜ Rektörlüğü, 7 Temmuz’da öğrencilere gönderdiği iletiyle mezuniyet törenini Devrim’de yapmama kararı alındığını bildirdi. İletide, adı dahi kullanılmayan Devrim’in “protesto alanına çevrileceği yönünde bilgi alındığı” iddia edilirken, mezuniyet törenlerinin her bölümün kendisi tarafından bölüm binasının önünde organize edileceği kaydedildi.

Karara tepki gösteren öğrenciler ise 30 Temmuz’da rektörlük önünde eylem, adım atılmaması durumunda da törenin 6 Ağustos’ta öğrenciler tarafından Devrim’de yapılması yönünde karar aldı. Öğrencilerin bu isteğine ODTÜ’deki tüm bölümlerden destek geldi. ODTÜ’de bulunan 38 bölümün tamamı, mezuniyetin Devrim’de gerçekleştirilmesi yönünde çağrı yaptı. Böylece, rektörlük, kararında yalnız kalmış oldu.

‘MEYDAN OKUMA’

Cumhuriyet’e konuşan ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu (ADT) Başkanı Mustafa Alp Yıllar, “Her köklü ve saygın okulun belli gelenekleri var. Devrim Stadyumu’nda gerçekleşen mezuniyet töreni ve bu törende öğrencilerin taşıdığı pankartlar da ODTÜ’nün en köklü geleneklerinden biri” dedi.

“Türkiye’nin geneline hâkim olan baskı rejiminin bir benzerinin ODTÜ’de uygulanmaya, köklü geleneklerin arkası boş ve uydurma bahanelerle silinmeye çalışıldığını” söyleyen Yıllar, “Tüm bileşenlerin Devrim’de mezuniyeti desteklediği noktada kayyum rektörün hâlâ kararında diretmesi, okulumuzun kültürü ve geleneklerinin yanında özerkliğine ve demokratikliğine de meydan okunduğunu göstermektedir. Tüm bileşenlerin değil, atanmış bir kişinin sözünün geçtiği ortamda bilimin asla var olamayacağının bilincinde olan ODTÜ öğrencileri, mezunları ve öğretim görevlileri bu bilim ortamını sağlamak ve okulun geleneklerine sahip çıkmak istiyor” ifadelerini kullandı.