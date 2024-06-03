ODTÜ’lü öğrenciler ‘okuyamıyor’

Yayınlanma: 03.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.06.2024 - 04:00

Öğrenciler özellikle öğrenim ücretlerindeki artışın kampüs yönetiminin geçmiş yıllardaki açıklamalarının aksine, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE)’nin üzerinde olduğunu belirtiyor.

Ekonomik krizin var olduğu bir dönemde alınan bu kararın, öğrencilerin ve ailelerinin mali durumlarını düşünmeden alındığını kaydeden öğrenciler, zamların geri çekilmesini talep ediyor.

Seslerini duyurmak için kamuoyu yardımı isteyen öğrenciler, haksız zamlara karşı mücadelelerini hukuki zeminde sürdürmeye kararlı olduklarının altını çiziyor.

