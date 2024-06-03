ODTÜ’lü öğrenciler ‘okuyamıyor’

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKK) yönetimi tarafından 2024-2025 akademik yılı öğrenim ve yurt ücretlerine yaklaşık yüzde 150’den fazla zam uygulanacağı açıklandı. Geçen yıl 130 bin TL olan öğrenim ücreti 325 bin TL’ye çıkarılırken yurt ücretlerine de benzeri şekilde fahiş zamların yapıldığı görüldü.

Eylül Barut
Yayınlanma: 03.06.2024 - 04:00
ODTÜ’lü öğrenciler ‘okuyamıyor’
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Öğrenciler özellikle öğrenim ücretlerindeki artışın kampüs yönetiminin geçmiş yıllardaki açıklamalarının aksine, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE)’nin üzerinde olduğunu belirtiyor.

Ekonomik krizin var olduğu bir dönemde alınan bu kararın, öğrencilerin ve ailelerinin mali durumlarını düşünmeden alındığını kaydeden öğrenciler, zamların geri çekilmesini talep ediyor.

Seslerini duyurmak için kamuoyu yardımı isteyen öğrenciler, haksız zamlara karşı mücadelelerini hukuki zeminde sürdürmeye kararlı olduklarının altını çiziyor.


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