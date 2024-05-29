ODTÜ yürüyor, gelenek sürüyor: Baskılara karşın Devrim yürüyüşü gerçekleşti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencilerini yasak ve baskılar durduramadı. Geleneksel 35. Bahar Şenliği de Devrim yürüyüşü de gerçekleşti.

Eylül Barut
Yayınlanma: 29.05.2024 - 19:46
ODTÜ yürüyor, gelenek sürüyor: Baskılara karşın Devrim yürüyüşü gerçekleşti
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ODTÜ öğrencileri, geleneksel 35. Bahar Şenliği'ni yasaklayan atanmış rektörleri Verşan Kök'e karşı direniş başlattı. Rektör Kök, taleplerini dinlemediği öğrencilere peşi sıra soruşturmalar açtı. ODTÜ geleneklerinden vazgeçmemek konusunda kararlı olan öğrenciler kendi şenliklerini organize etme kararı aldılar. Öğrenciler, bu süreçte rektör Kök'ün kısıtlamalarına karşın dayanışmayla şenliklerini ördüler. Şenliğin ilk günü kapsamında her zaman olduğu gibi Devrim'de şenlik sahnesi kuruldu. Şenliğin eksilmez bir parçası olan Devrim yürüyüşü ise bugün kalabalık bir katılımla gerçekleşti.

'DENİZ'LERİN YOLUNDA'

Tüm dünyada İsrail'in Filistin'e olan saldırılarına  protestolar devam ederken Devrim yürüyüşünün ana teması da Filistin olarak belirlendi. "Emperyalizme, siyonizme karşı Deniz'lerin yolunda ODTÜ Devrim'e yürüyor" yazan ana pankartın arkasında kortej oluşturan öğrenciler Devrim'e yürüdüler. 

Öğrenciler, devrimci sosyalist hareketin simgeleşmiş isimlerinin fotoğraflarını taşıdı. Öğrenci hareketlerinde yaşamını yitiren kişilerin isimlerinin sırayla sayılmasının ardından hep bir ağızdan "Yaşıyor!" sloganları atıldı. Ardından bu isimlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu. Yürüyüş boyunca "ODTÜ yürüyor, gelenek sürüyor", "Filistin'den Taksim'e direnenler kazanacak", "Boyun eğmeyenler kazanacak" yazılı pankartlar göze çarptı. Öğrenciler süreç boyunca "Nehirden denize özgür Filistin", "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları atıldı. 

GEZİ'YE SELAM

ODTÜ öğrencileri, şenliklerinde Gezi Direnişi'ni de unutmadı. Bu sene 11. yıldönümünde olan Gezi'yi selamlayan öğrenciler, "Gezi onurumuzdur" yazılı dövizler taşıdılar. Gezi'de, orantısız müdahaleler sonucu yaşamını yitiren isimlerin anıldığı yürüyüşte sık sık "Gezi'de düşene, dövüşene bin selam", "Her yer Taksim, her yer yer direniş" sloganları atıldı. 

MEYDANLAR HALKINDIR

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararına karşın geçtiğimiz 1 Mayıs'ta işçilerin Taksim'e çıkmasına yine izin verilmedi. Yasakları tanımayıp Taksim'e girmek istediği için tutuklanan isimlere de ODTÜ'den selam gönderildi. Aynı zamanda Kobani Davası'nda cezası arttırılan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a yönelik dövizler de alanda yer aldı.


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