Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'dan 'uzaktan eğitim' tepkisi: ‘Geleceğimizden eksiltiyorlar’

AKP'nin aldığı “uzaktan eğitim” kararı için açıklamada bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, ağır sonuçlara yol açacak bir hamle olduğuna dikkat çekti.

Merve Kılıç
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 04:00
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'dan 'uzaktan eğitim' tepkisi: ‘Geleceğimizden eksiltiyorlar’
Abone Ol google-news

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “uzaktan eğitim” kararı için “Son derece hatalı ve ağır sonuçlara yol açacak bir hamledir” dedi. Bugün yaşanılan sorunun asıl kaynağının “eğitimsizlik” olduğunu vurgulayan Özbay, şöyle devam etti: 

“Hayat tamamen dursa da eğitimin devam etmesi gerekir. Tam da bina yapmanın adını bile ağzına almaması gereken insanların yaptığı binalarda yurttaşlarımız can vermişken uzaktan eğitimle birçok genci inşaat mühendisi ilan etmek yaman bir çelişkidir. Uzaktan eğitimle diploma alan bir pilotun uçağına binmek, ameliyatınızı uzaktan eğitimle mezun olmuş bir hekime yaptırmak istemiyorsanız, bunu Türkiye’deki kimse için istememelisiniz.” 

Özbay, “Deprem bölgesindeki üniversitelerde okuyan öğrenciler, bir yarıyıllığına diğer üniversitelere misafir öğrenci olarak dağıtılabilir. Turizmden değil, inşaat sektöründen değil, ilk fırsatta yine eğitimden eksiltmek, ülkenin geleceğinden eksiltmektir” diye konuştu. 


uzaktan eğitim Eğitim-İş Kadem Özbay

İlgili Haberler

İzmir Barosu'ndan 'uzaktan eğitim' tepkisi: 'İktidarın başarısız kriz yönetiminin ve plansızlığının...'

İzmir Barosu'ndan 'uzaktan eğitim' tepkisi: 'İktidarın başarısız kriz yönetiminin ve plansızlığının...'
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'uzaktan eğitim' tepkisi: 'Genel Merkez binamız dahil vermeye hazırım'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'uzaktan eğitim' tepkisi: 'Genel Merkez binamız dahil vermeye hazırım'
ÇYDD üniversitelerde uzaktan eğitim kararına tepki gösterdi

ÇYDD üniversitelerde uzaktan eğitim kararına tepki gösterdi

En Çok Okunan Haberler