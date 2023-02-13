Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'dan 'uzaktan eğitim' tepkisi: ‘Geleceğimizden eksiltiyorlar’

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 07:38

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “uzaktan eğitim” kararı için “Son derece hatalı ve ağır sonuçlara yol açacak bir hamledir” dedi. Bugün yaşanılan sorunun asıl kaynağının “eğitimsizlik” olduğunu vurgulayan Özbay, şöyle devam etti:

“Hayat tamamen dursa da eğitimin devam etmesi gerekir. Tam da bina yapmanın adını bile ağzına almaması gereken insanların yaptığı binalarda yurttaşlarımız can vermişken uzaktan eğitimle birçok genci inşaat mühendisi ilan etmek yaman bir çelişkidir. Uzaktan eğitimle diploma alan bir pilotun uçağına binmek, ameliyatınızı uzaktan eğitimle mezun olmuş bir hekime yaptırmak istemiyorsanız, bunu Türkiye’deki kimse için istememelisiniz.”

Özbay, “Deprem bölgesindeki üniversitelerde okuyan öğrenciler, bir yarıyıllığına diğer üniversitelere misafir öğrenci olarak dağıtılabilir. Turizmden değil, inşaat sektöründen değil, ilk fırsatta yine eğitimden eksiltmek, ülkenin geleceğinden eksiltmektir” diye konuştu.