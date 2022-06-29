Gelir adaletsizliğinin çocuklara yansıması: Açlık tehdidiyle karşı karşıyalar

29 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Yüksek enflasyon ve zamlar nedeniyle geçinmek giderek zorlaşıyor. Artan yoksullaşma toplumun düşük gelirli kesiminden her yaştan insanı derinden etkilerken, ortaya çıkan yoksullaşmanın tahribatı çocuklar üzerinde daha yıkıcı oluyor. Derin Yoksulluk Ağı’ndan Şeyma Duman yoksullaşmaya bağlı çocukların yetersiz beslenmesini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

‘ACİL MÜDAHALE GEREKİYOR’

Duman, ekonomik kriz, iklim krizi, pandemi ve sosyal adaletsizliğin giderek artması gibi birçok etkenin yoksulluğu kuşaklar boyu miras kalan bir hak ihlaline dönüştürdüğüne dikkat çekiyor. Çocukların bu yoksulluğun mirasçısı olduğunu belirten Duman, " Türkiye’de çocuk yoksulluğu acil müdahale gerektiriyor. Sadece İstanbul’da, derin yoksulluk yaşayan hanelerin yüzde 13’ünde çalışan bir çocuk bulunuyor, yüzde 6’sında eve tek gelir getiren kişi evdeki çocuk” dedi.

‘POTANSİYELLERİNİ GERÇEKLEŞTİREMİYORLAR’

Derin Yoksulluk Ağının takip ettiği hanelerin yüzde 27’sinde evdeki çocukların okulu bırakma ve çalışmaya başlama riski buluğunu kaydeden Duman, okul çağındaki çocukların ekonomik yetersizlik nedeniyle okula devam etmekte zorlandığını dikkat çekti. Duman konuşmasına şu şekilde devam etti: Derin yoksulluk koşulları altında yaşayan ailelerde çocuklar; kağıt, hurda toplayıcılığı, seyyar satıcılık ve tekstil işçiliği gibi ağır iş koşulları ve uzun çalışma saatlerine sahip alanlarda çalışıyor. Yoksulluk koşullarında büyüyen çocuklar, yetersiz beslenme nedeniyle fiziksel, sosyo-duygusal ve bilişsel gelişim alanlarında potansiyellerini gerçekleştiremiyor.

‘ÇOCUKLAR OKULA AÇ GİDİYOR’

TOKTUT derneği ile beraber yürüttükleri saha çalışmasını değerlendiren Duman, "Bir mahallede yürüttüğümüz çalışmada gördüğümüz en büyük eksikliklerden birisi buydu. Aileler çocukları okula yollayamadığını söylüyordu. Ayrıca evde kahvaltı yapamıyor, okulda beslenmelerini gerçekleştiremiyorlar. Bazen öğretmenleri destek olsa da bu yeterli olmuyor” dedi. Askıda beslenme kampanyasıyla bir ilkokula 10.100 adet beslenme ulaştırdıklarını kaydeden Duman "Beslenme desteğini ulaştırdığımız bölgede normalde bu dönemlerde okul devamlılığı azalıyordu. Beslenme programımız neticesinde okul devamlılığında bir eksilme olmadı” diye konuştu.