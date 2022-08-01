2022 LGS 1.nakil sonuçları açıklandı! 2. nakil başvuru tarihi ne zaman? LGS sonuç sorgulama...

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:19

LGS (ortaöğretim) nakil sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Lise adaylarının başvurularını yaptıkları nakil sonuçları 'meb.gov.tr' ve 'sonuc.meb.gov.tr' adreslerinden sorgulanabilecek. Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.



LGS 1.NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının 'meb.gov.tr' ve 'sonuc.meb.gov.tr' adreslerinden erişime açıldığını bildirdi.

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS 2.NAKİL BAŞVURU TARİHLERİ

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos ve 5 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar ise 8 Ağustos tarihinde açıklanacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.