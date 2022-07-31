ÖSYM duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

31 Temmuz 2022 Pazar, 10:16

KPSS, lisans mezunu vatandaşlar için her yıl düzenlenirken, önlisans ve lise mezunları için iki yılda bir yapılıyor. Kamu kurumlarına atanacak memur adaylarının katıldığı KPSS sınavından alınan puanlar, memur alımlarında iki yıl boyunca geçerli oluyor.



Yüzbinlerce aday aylardan süren hazırlıklarını tamamlayıp bugün KPSS'ye girdi. Sınava giren adaylar, artık sonuçların açıklanacağı güne odaklandı.



KPSS NE ZAMAN BAŞLIYOR?



KPSS lisans oturumu Genel Yetenek – Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi ile 31 Temmuz 2022 Pazar günü (yarın) başlayacak.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda:

Genel Yetenek, Genel Kültür oturumu için saat 10.00

Eğitim Bilimleri oturumu için saat 14.30'dan sonra adayların sınav salonlarına alınmayacağı bildirildi.

2022 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları (Genel Yetenek – Genel Kültür – Eğitim Bilimleri) 2 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlara ulaşılacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

KPSS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.



ÖSYM AİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne T.C kimlik numarası veya e-Devlet ile giriş yapılabilir.

T.C kimlik numarası ile giriş:

ais.osym.gov.tr web sitesine gidin.

T.C kimlik numaranızı ve şifrenizi yazın.

Giriş yap butonuna tıklayın.

e-Devlet ile giriş;

ais.osym.gov.tr web sitesine gidin.

Sağ üst köşede yer alan 'e-Devlet ile Giriş Yap' butonuna tıklayın.

Yönlendirildiğiniz sayfada T.C kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın.

Giriş yap butonuna basın.

ÖSYM AİS Şifresi Alma

ais.osym.gov.tr web sitesine gidin.

Sağ üst köşede yer alan ' e-Devlet ile Kayıt Ol ' butonuna tıklayın.

' butonuna tıklayın. Yönlendirildiğiniz sayfada T.C kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın.

Giriş yap butonuna basın.

Kimlik bilgilerinizi doğrulayın.

ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPABİLİRİM?