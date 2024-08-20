Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri kaç gün sürecek?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitiler için eğitim süreci 3 Haziran tarihinde tamamlandı. Öğretmenlerin mesleki çalışma takvimi belli oldu. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri kaç gün sürecek?
Yeni eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı'nca, öğretmenlere yönelik yeni öğretim yılı mesleki çalışma dönemi faaliyetleri tarihi açıklandı. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman? Öğretmen seminerleri kaç gün sürecek?
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne dair genelge yayımlandı ve öğretmenlerin seminer takvimi belli oldu.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne yönelik planlanan eğitimler kapsamında eğitici eğitimleri 3 Haziran'da başladı. Öğretmenlerin eğitimi ise 2-6 Eylül 2024 tarihleri arasında mesleki çalışma döneminde il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde yapılacak. Söz konusu sınıf düzeylerinde derse giren öğretmenlere yönelik düzenlenecek eğitimler; birinci dönem içinde yer alan ara tatilde, il millî eğitim müdürlükleri koordinesinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince planlanarak yapılacak ve tüm öğretmenlerin ilgili eğitimlere katılımı sağlanacak. Planlanan eğitimler branş temelli olarak en fazla 50 kişilik gruplar şeklinde düzenlenecek.
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