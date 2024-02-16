Öğretmenin maaş direnişi

Kamuda çalışan öğretmenlerle eşit ücret almayan özel sektör öğretmenlerinin taban maaş ve ek ders ücretlerinin iyileştirilmesine ilişkin istek sürüyor.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 16.02.2024 - 03:00
Öğretmenin maaş direnişi
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Doğa Koleji, Bilfen-Bilnet Okulları, İstek Koleji, Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları, Fevziye Mektepleri Vakfı, Bahçeşehir Koleji, Uğur Okulları ve İTÜ Geliştirme Vakfı’nda çalışan öğretmenler belirli günlerde okulda siyah giyip, alkışlarla eylem düzenliyor. Bilfen Okulları ve İTÜ Vakfı öğretmenleri ile süreci konuştuk. 

‘EK ÜCRET ALAMIYORUZ’

Beş yıldır Bilfen Okulları’nda görev yapan ismini vermek istemeyen bir öğretmen, “Bilfen bir patron okulu. Velilerin ödediği okul paraları yükselirken öğretmenlere verilen maaşlar aşağıda kaldı. Şubat ayında zam bekliyorduk. Asgari ücrete yüzde 49, bize yüzde 15-17 zam yapıldı. Maaşlarımız hem enflasyonun hem kamudaki öğretmenlerin altında kaldı” dedi.

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Öğretmen, “Bilfen’in gelecek yıl için fiyatları belli oldu. İlkokul ücretleri 580 bin, ortaokul 620 bin liraya yükseldi. Kayıtlar yeni ücretlerden alınmaya başlandı fakat öğretmenlere verilen maaş en fazla 30 bin TL olarak kaldı. Etüt ya da ders doldurmalarından, hafta sonu etkinliklerinden de ek ücret almıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘SORUN YOK GİBİ...’

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nda çalışan bir başka öğretmen ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Temmuz ayındaki asgari ücret iyileştirmesi sonrası verilen sözler tutulmadığı için vakıf yönetiminin merkez binası önünde alkış eylemleri yaptık. Sosyal medyadan çağrılarda bulunduk fakat vakıf yönetimi bizimle muhatap olmadı. Asgari ücret zammının ardından ise bizlere yüzde 30’luk iyileştirme yapıldı. Bu sene göreve başlayan öğretmenlere ise daha fazla ücret verildi.” 


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