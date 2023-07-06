Öğretmenler için toplanan AYM'de sendikalar gerekçelerini sundu: Uzmanlık belgesi diploma

Yayınlanma: 06.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.07.2023 - 03:00

AYM Genel Kurulu, dün, CHP’nin ÖMY’de yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuru kapsamında yasanın tarafları olan MEB yetkilileri ile sendikaların görüşlerini aldı. Bu kapsamda Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen temsilcileri, görüşlerini AYM’ye sundu. Eğitim-İş ve Eğitim-Sen’in ayrı, Eğitim Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen’in ayrı dinlenilmesi dikkat çekti.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, olası iptal kararında yasa koyucuya yol gösterecek gerekçeye yer verilmesi gerektiğine dikkat çekerek “Aksi takdirde bu kanunu mesleğin onuruna bir saldırı olarak gördüğü için sınava başvurmamış ya da kanunda yer alan kriterleri sağlayamadığı gerekçesiyle unvanı alamayan yaklaşık 500 bine yakın kamu ve 200 bine yakın özel sektör öğretmeninin mağduriyeti söz konusu olacak” dedi.

(Kadem Özbay)



Yasanın hem bilime hem de anayasaya aykırı olduğunu vurgulayan Özbay, “Öğretmenler sınavlı ya da sınavsız kariyer adı altında kategorize edilmemeli, kıdem yılına göre başka bir unvan gerekmeksizin her öğretmenin maaşında fark edilir bir iyileştirme yapılmalı. Öğretmene sınavla uzmanlık vermek zaten bir uzmanlık mesleği olan öğretmenliği de küçük düşürmektir. Öğretmenlerin uzmanlık belgesi diplomalarıdır” diye konuştu.

‘TEK BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK’

Özbay, ayrıca kariyer basamaklarından birinin adının “Başöğretmen” olarak belirlenmesi de kabul edilemez olduğunun altını çizerek “Tartışmasız tüm dünyada başöğretmen unvanlı bir liderin kurduğu tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nde bu kavramı yerli yersiz kullanmak Cumhuriyet kavramlarını ve bize emanetlerini değersizleştirmek anlamına gelecektir. Bu ülkenin tek başöğretmeni, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür” ifadelerini kullandı.

(Talip Geylan)



‘HİZMET YILI ESAS ALINMALI’

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ise davaya ilişkin yaptığı açıklamada “ÖMY’nin, mesleğimizin statüsünü ve itibarını artıracak ve adına yakışır şekilde içeriğinin zenginleştirilmesi talebimizi dile getirdik. ÖMY’nin çıkarılmış olmasının, olumlu bir adım olmakla beraber, meslektaşlarımızın beklentisini karşılamaktan çok uzak kaldığını vurguladık” dedi. Geylan da kariyer düzenlemesinin sınav esasına göre değil, hizmet yılı esasına göre planlamasının doğru olacağını kaydetti.