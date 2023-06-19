Son dakika... AYM'den kritik HDP kararı

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi, HDP’nin Hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin kararını verdi. Yüksek Mahkeme; Yargıtay Başsavcılığı’nın talebine ilişkin oybirliğiyle bu aşamada karar verilmesine gerek olmadığına hükmetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 16:44
Son dakika... AYM'den kritik HDP kararı
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

YARGITAY'A RET

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazine'ye gelir kaydedilmesi talebini görüştü.

Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle talebe ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.


AYM HDP yargıtay Anayasa Mahkemesi

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