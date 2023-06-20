Bahçeli HDP kararı sonrası AYM'yi hedef aldı: 'Kandil kuyruğundan ayrılmalı'

Yayınlanma: 20.06.2023 - 12:41

Güncelleme: 20.06.2023 - 12:41

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, burada önceki gün HDP'nin Hazine yardımına bloke konulması kararını reddeden Anayasa Mahkemesi'ni (AYM) hedef aldı ve AYM'yi 'Kandil kuyruğu' olmakla suçladı.

"ANAYASA MAHKEMESİ'NE ŞEKİL BELİRLEMELİ"

"Anlaşılıyor ki Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri, söylediklerimizi hiç kale almıyor. HDP’nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi Türkiye’ye tercih ediyor" diyen Bahçeli, "Bu konumdan kurtulması için yeni bir anayasa hazırlanması lazım ve Anayasa Mahkemesi'ne şekil belirlemeli" ifadelerini kullandı.

KANDİL SUÇLAMASI

Bahçeli şöyle konuştu:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı AYM kadar Türkiye’nin önemli bir kurumudur. Cumhuriyet Başsavcısının uyarılarını dikkate almayan AYM, esasında yargı müessesesini dikkate almıyordur. Bunları şiddetle kınıyorum. Kandil kuyruğundan ayrılmalıdır."

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi (AYM), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Mayıs'taki seçimlere katılmaması nedeniyle Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) ödenen Hazine yardımına tedbiren bloke konulması talebine ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

YARGITAY'A RET

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazine'ye gelir kaydedilmesi talebini görüştü.

Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle talebe ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.