Öğretmenlerden 24 Kasım eylemi

Eğitim-İş’e bağlı öğretmenler ekonomik sıkıntıları kamuoyuna duyurmak için “İktidarın riyakâr kutlamalarını reddediyor, başöğretmenimiz Atatürk’e saygımızı sunuyor, haklarımızı arıyoruz” sloganıyla iş bırakacak. Öğretmenler 25 Kasım’da Anıtkabir’e yürüyecek.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.11.2023 - 03:00
Öğretmenlerden 24 Kasım eylemi
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Eğitim-İş üyesi öğretmenler “Barınamıyoruz, yaşayamıyoruz, Geçinemiyoruz” eylemi kapsamında yarın Öğretmenler Günü’nde iş bırakacak. 

Türkiye’nin farklı illerindeki şubeler, ildeki Atatürk anıtlarının önünde, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve yönetim kurulu da Milli Eğitim Bakanlığı’nın önünde açıklamalarda bulunacak.

Sendika tarafından, 25 Kasım’da Ankara Anıtpark’ta büyük bir buluşma düzenlenecek. Ardından alandaki öğretmenler ellerinde karanfillerle Anıtkabir’e yürüyecek.


Eğitim İş Sendikası öğretmen

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