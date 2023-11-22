Ümit Özdağ'dan AKP'li belediyenin 'Öğretmenler Günü' afişine sert tepki: 'Midem bulandı, ahlaksızlık!'

Bursa'da AKP'li Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin 24 Kasım Öğretmenler günü için bastırdığı afiş tartışma yarattı. Afişe bir tepki de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2023 - 13:00
Ümit Özdağ'dan AKP'li belediyenin 'Öğretmenler Günü' afişine sert tepki: 'Midem bulandı, ahlaksızlık!'
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Öğretmenler Günü yaklaşırken Bursa’da AKP’li Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 24 Kasım için bastırdığı afiş tartışmalara neden oldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Hababam Sınıfı karakterlerinden Kül yutmaz, Badi Ekrem, Mahmut Hoca, Yıldız Savaşları (Star Wars) karakterlerinden Yoda Hoca ve Ninja Kaplumbağalar çizgi filmindeki Splinter Usta karakteri yer aldığı afişte “Bazı öğretmenlerin yeri çok ayrıdır. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu afiş sosyal medyada tartışma yarattı.

ÖZDAĞ'DAN SERT TEPKİ

Afişe bir tepki de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

X (Twitter) hesabından bir söz konusu afişi paylaşan Özdağ, paylaşımına AKP'yi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bursa Mustafakemalpaşa’nın AKP’li Belediye Başkanı 24 Kasım Öğretmenler Günü için astırdığı ve sonra toplattığı afiş. Atatürk’ün arkasında Hababam sınıfının ve Hollywood filmlerinin öğretmen karakterlerinin fotoğrafları var. İğrenç. Midem bulandı. Ahlaksızlık. Atatürk’e ve öğretmenlerimize özellikle de şehit öğretmenlerimize büyük saygısızlık."


Ümit Özdağ Bursa

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