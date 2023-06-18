Öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' Resmi Gazete'de

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere zorunlu hizmet affı getirilen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA
Yayınlanma: 18.06.2023 - 07:40
Öğretmenlere 'zorunlu hizmet affı' Resmi Gazete'de
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Resmi Gazete'de yayımlanan MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında; 16.06.2023 tarihinden önce MEB kadrosuna girmiş yönetici ve öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri kaldırıldı.

Düzenlemeye göre ayrıca; yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik Bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici/ öğretmen veya rehber danışman olarak görev yapan ve sonrasında MEB kadrosunda öğretmen olarak atananların hesaplarına, görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanları dahil edilecek. 


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