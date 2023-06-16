TBMM kararı Resmi Gazete'de

Yayınlanma: 16.06.2023 - 01:42

Güncelleme: 16.06.2023 - 04:24

Karara göre, TBMM Başkanlık Divanının, başkanvekillikleri, katip üyelikler ve idare amirliklerine Genel Kurulun 14 Haziran 2023 tarihli 5'inci Birleşiminde seçim yapıldı.

Buna göre, başkanvekilliklerine, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile AKP Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ seçildi.

Katip üyeliklere ise AKP Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, AKP İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, AKP Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AKP Mardin Milletvekili Muhammed Adak, AKP Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez getirildi.

İdare amirliklerine ise CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AKP İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan ve AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu seçildi.