Yayınlanma: 11.06.2024 - 09:49

Güncelleme: 11.06.2024 - 09:49

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) yayımladığı takvimle iller arası tayin sonuçları için tarih vermişti. Peki, Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre, öğretmenlerin il dışı atama (yer değiştirme) sonuçları 11 Haziran 2024 tarihinde ilan edilecek.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK?

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarakhizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.