MEB, Diyanet'e yetki devri mi yaptı?

20 Eylül 2023 Çarşamba

14 Eylül tarihli Resmi Gazete’de Diyanet Akademisi ile ilgili bir yönetmelik yayımlandı.

Hani şu medrese sistemini hortlattığı halde 16 Mart 2022’de CHP’den 22, İYİ Parti’den 12 milletvekilinin kabul oyu, HDP’den 10 milletvekilinin çekimser oy verdiği; CHP’den 114, HDP’den 46, İYİ Parti’den 23, Memleket Partisi’nin 2, TİP’in 4 milletvekilinin de katılmadığı gece yarısı oylamasıyla kabul edilen yasa vardı ya onunla ilgili bir yönetmelik...

Diyanet Akademisi Yasası muhalefetin desteği ile TBMM’den geçince Diyanet İşleri Başkanı, bu siyasi partilere teşekkür etmişti hatırlarsanız.

Diyanet’i bir eğitim kurumu haline getiren bu yasadan sonra 31 Mayıs 2023’te Resmi Gazete’de Diyanet Akademisi Görev ve Çalışma Yönetmeliği yayımlanmıştı. Geçen hafta duyurulan yönetmelik ise bazı ek maddelerle işi daha da büyütüyor.

ÖĞRETİM BİRLİĞİ YASASI'NA AYKIRI DÜZENLEMELER

Bir süredir toplumda tartışma yaratan 4-6 yaş grubuna Kuran kursu meselesi, yönetmelikte de karşımıza çıktı. 13. maddenin 1. fıkrasına yapılan ekler arasındaki “m” bendinde aynen şu yazıyor:

“Yaygın din eğitimi faaliyetleri çerçevesinde 4-6 yaş grubu çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik hazırlanan programlara uygun ders notları veya ders kitapları, yardımcı eğitim materyalleri hazırlamak veya hazırlatmak.”

Uzmanların, 4-6 yaş grubuna din eğitimi verilmesinin pedagojik açıdan zararlı olduğuna dair uyarılarda bulunmasına karşın bunda ısrar edilmesi bilim karşıtlığıdır.

Eğitim materyali hazırlamak, örgün eğitimde Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun görevidir ama bu Kuran kursları 10 Eylül tarihli yazımda da yazdığım gibi müfredat dışı eğitim olarak sürdürülüyor. Bu durumda Diyanet Akademisi, eğitim sistemi içinde paralel bir yapı oluşturup bu kurulun görevlerini mi devralıyor?

13 Eylül 2023 tarihli değişiklikler arasında yer alan “g” bendinde ise yine Diyanet Akademisi’nin görevleriyle ilgili olarak kurumu MEB yerine koyan şu ifade var:

“Örgün eğitime devam eden aynı zamanda hafızlık yapmak ve/ veya temel İslami ilimler eğitimi almak isteyen öğrenciler için Kuran eğitim merkezleri açmak ve kurslar düzenlemek, bu merkez ve kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.”

Benzer amaca yönelik bir diğer ifade de “o” bendinde karşımıza çıkıyor:

“Yaygın din eğitimi faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan eğitim ve öğretim programlarının geliştirilmesi, eğitim materyallerinin hazırlanması hususlarında ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ihtiyaç halinde satın almak.”

Diyanet Akademisi Yasası, açıkça Tevhidi Tedrisat (Öğretim Birliği) Yasası’na aykırıdır.

EY MUHALEFET, ESERİNİZLE MUTLU MUSUNUZ?

Okullarda zorunlu hale getirilen din dersleri yetmedi, seçmeli din derslerinin zorunlu kılınması da yetmedi, bir de üzerine Diyanet Akademisi’nin eğitim programları eklendi ve bunun için devasa bütçe ayrıldı.

MEB, Diyanet ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında, “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)” kapsamında imzalanan işbirliği protokolünü de düşünürsek Diyanet’e çok geniş görev alanları tanımlandığı ortada.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soruyorum: Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bir organı mı oldu? Böyle bir ikilik yaratarak bu kuruma yetki devri mi yapıyorsunuz?

Laik ve bilimsel eğitimin temeli olan Öğretim Birliği Yasası’nı, 3 Mart 1924 tarihli devrim yasasını çiğneyen Diyanet Akademisi’ne evet diyen, çekimser kalan ya da TBMM’ye gitmeyerek medreselerin yolunu açan muhalafete de diyorum ki: Eserinizle mutlu musunuz?!