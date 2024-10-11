Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler?
Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler?
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Peki, Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri neler?
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?
Öğretmenlik Meslek Kanunu ile eğitim öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.
Kanuna göre, eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konular düzenleniyor.
Etiketler: #Öğretmenlik Meslek Kanunu #öğretmen #MEB
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