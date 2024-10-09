Yayınlanma: 09.10.2024 - 14:10

Güncelleme: 09.10.2024 - 14:10

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çarşamba günü X'te yaptığı bir paylaşımda THY'nin İstanbul - Seattle uçuşu esnasında bir kaptan pilotun aniden rahatsızlandığını ve uçağın New York'a acil iniş yaptığı esnada hayatını kaybettiğini belirtti. Peki, Acil iniş nedir? Uçaklar neden acil iniş yapar?

ACİL İNİŞ NEDİR?

"Acil iniş," bir uçağın normal kalkış ve iniş prosedürlerinden saparak, acil bir durum nedeniyle yere inmesi anlamına gelir. Bu durum, motor arızası, teknik bir sorun, sağlık acil durumu ya da diğer tehlikeli durumlar nedeniyle gerçekleşebilir.

Acil iniş sırasında pilotlar, en yakın havaalanına veya güvenli bir alana inmek için gerekli önlemleri alır. Yolcular ve uçuş ekibi için güvenli bir iniş sağlamak öncelikli hedefdir. Acil iniş, genellikle planlı bir inişten daha hızlı ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirilir.

UÇAKLAR NEDEN ACİL İNİŞ YAPAR?

Uçak, çeşitli acil durumlar nedeniyle acil iniş yapabilir. Bunlar arasında: