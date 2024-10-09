Yayınlanma: 09.10.2024 - 10:28

Güncelleme: 09.10.2024 - 10:28

Son zamanlarda artan kadın cinayetleri ve cinsel istismar vakalarının ardından, Adalet Bakanı Tunç, kimyasal hadımın gündeme gelebileceğini açıkladı. Peki, Hadım nedir? Kimyasal hadım nedir? Kimyasal hadım Türkiye'de kullanılacak mı?

KİMYASAL HADIM NEDİR?

Kimyasal hadım yani bir diğer adıyla kimyasal kastrasyon, bir kişinin cinsel dürtülerini azaltmak veya kontrol altına almak amacıyla kimyasal maddelerin kullanılmasıdır. Bu genellikle hormon ilaçlarıyla gerçekleştirilir ve kişinin cinsel dürtülerini, libido seviyesini düşürür. Kimyasal kastrasyon genellikle cinsel suçlar, özellikle çocuk istismarı vakaları üzerinde kontrol sağlamak amacıyla kullanılır.

KİMYASAL HADIM NASIL OLUR?

Kimyasal hadım, cerrahi hadımın aksine "reversible"dir, yani ilaçlar bırakıldığında hormon seviyeleri normale dönebilir. Ancak, bu tür uygulamalar genellikle etik ve hukuki tartışmalara neden olur, çünkü bireyin fiziksel ve kişisel haklarına müdahale edebilir. Bu konuda farklı ülkelerde ve bölgelerde farklı yasal düzenlemeler ve uygulamalar bulunmaktadır.

KİMYASAL HADIM TÜRKİYE'DE UYGULANACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk yasalarının kimyasal hadım cezasına uygun olduğunu belirtirken, maddenin uygulamaya geçirilmesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

KİMYASAL HADIMIN TARİHÇESİ

Kimyasal kastrasyon olarak 1944 yılında dietilstilbestrol adlı östrojen ilacı erkeklerin testosteronunu düşürmek amacıyla kullanılmıştır. Antipsikotik ilaç olan benperidol bazen uygunsuz cinsel davranışlar sergilediği düşünülen kişilerde cinsel dürtüleri azaltmak için kullanılmıştır ve aynı şekilde depo enjeksiyonu ile verilmiştir, ancak benperidol testosteronu etkilemez ve bu nedenle bir kastrasyon ajanı değildir. Kimyasal hadım genellikle müebbet hapis veya ölüm cezasına daha kolay bir alternatif olarak görülmüştür çünkü hükümlünün serbest bırakılmasına izin vermiştir.

1981 yılında Pierre Gagné tarafından yapılan bir deneyde, uzun süredir cinsel sapkın davranış geçmişi olan 48 erkeğe 12 ay boyunca medroksiprogesteron asetat verilmiştir. Bu deneklerden kırkının sapkın cinsel davranışlara yönelik arzularının azaldığı, daha az sıklıkta cinsel fanteziler kurdukları ve cinsel dürtüler üzerinde daha fazla kontrol sahibi oldukları kaydedilmiştir. Araştırma, ilacın uygulanması sona erdikten sonra da bu iyileşmiş davranışın devam ettiğini ve herhangi bir yan etki görülmediğini kaydetmiş ve bu nedenle medroksiprogesteron asetatı danışmanlıkla birlikte seri cinsel suçlular için başarılı bir tedavi yöntemi olarak önermiştir.