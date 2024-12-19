'Okul değil, algı yapılıyor'

Yayınlanma: 19.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.12.2024 - 04:00

2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “talimat” aldığını belirterek depremin etkisinde kalan 11 ilde, deprem öncesi sahip olunan derslik sayısının yüzde 10 fazlasına 25 Eylül 2025 itibarıyla ulaşılacağını belirtti. Deprem sonrası bin 295 okulun (9 bin 935 derslik) yıkılmış veya kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Tekin, “Şu ana kadar 7 bin 274 dersliğin yapımı tamamlanmış ve eğitim öğretime başlamıştır. 12 bin 510 dersliğin yapımı ise ya ihale aşamasında ya da ihalesi yapılmış, yapımı devam eden dersliklerimizle beraber 11 ilimizde 19 bin 784 yeni derslik hizmete sunulmuş olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘ÇOĞU HAYIRSEVERLERİN ESERİ’

Hatay’daki eğitimin son durumuna ilişkin konuşan Eğitim Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş, il milli eğitim müdürünün de Bakan gibi Eylül 2025 tarihini işaret ettiğini ama ortada bir icraat olmadığını söyledi.

Siyasi iktidar ve MEB’in ‘her şeyin normalleştiği’ konusunda bir algı yönettiğine dikkat çeken Tıraş, “Açıkladıkları sayıdan bile okulların yarısının eğitim öğretime kazandırılamadığı belli oluyor. Hatay’da açılan 99 okulun çoğu prefabrik kentlerde, hayırseverlerin yaptığı konteyner okullar. Okulların çoğunda tadilat ve güçlendirme devam ediyor, eğitim öğretim yapılamıyor. MEB 9 Eylül tarihinde okulların açılacağını aylar öncesinden açıkladı. Buna rağmen ihaleler aylar öncesinde yapılmadı. Hatay’da alanında tek olan Bedii Sabuncu Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi henüz konteynerlardan yapılma yerde eğitime devam ediyor. Okullarda hâlâ ikili eğitim sürerken, çocuklar okula otostopla, yürüyerek gidip gelirken birileri de ‘Kız çocukları serviste önde oturmasın’ diyorlar” değerlendirmelerinde bulundu.