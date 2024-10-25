‘MEB bütçesi ile yapılan okul sayısı çok az’

Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:24

Güncelleme: 25.10.2024 - 16:24

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Hatay ziyaretleri çerçevesinde Aşağıoba İlkokulunun bahçesinde düzenlenen ve bir vakıf tarafından yaptırılan 3 okulun toplu açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Tekin burada bir açıklama yaptı. Depremin yaralarını üzerinden çok zaman geçmeden sardıklarını savunan Tekin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitim ile ilgili talimatı şu idi:‘11 ilin tamamında 6 Şubat günü sahip olduğumuz derslik sayısından daha fazla dersliğimiz olacak.’ Şu an 11 ilin tamamında bitirdiğimiz yatırımlar ve eylül ayına kadar bitireceklerimizle beraber 6 Şubat'ta sahip olunan derslik sayısının yüzde 10 fazlasına çıkmış olacağız” dedi.

Tekin, Hatay'da depremlerden önceki derslik sayısının, yüzde 13 daha fazlasına sahip olunacağını söyledi. Bakan Tekin’in açıklamalarına Eğitim-İş Hatay 1 No’lu Şube Başkanı Edip Hizmetçi’den tepki geldi. Tekin’in açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendiren Hizmetçi, “Maalesef talihsiz açıklamalarda bulunmuş. ‘Felaketin yaralarını kısa sürede sardık’ demiş. Okullarımızda temizlik, güvenlik sorunlarımız hâlâ devam etmektedir. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin okula ulaşımı hâlâ sıkıntılıdır” diye konuştu.

‘BİRLEŞTİRİLMİŞ ÇOK OKUL VAR’

Hatay’da aynı binayı kullanan (birleştirilmiş) okul sayısının çok fazla olduğuna dikkat çeken Hizmetçi, “Aşağıoba Mahallesi'nde açılan okullar hayırsever vakıf tarafından yapılmıştır. MEB bütçesi ile yapılan okul sayısı çok azdır” dedi.

‘ÖVÜNÜLEMEZ’

Hizmetçi, “2025 yılı Eylül ayında depremin üzerinden 32 ay geçmiş olacak demektir. Öngörülen tarihte derslik sayısının yüzde 13 artacak olması övünülecek bir durum olmadığını gösterir” değerlendirmelerinde bulundu.