Okul müdürü eylemlere karşı beş gün tatil ilan etti, bir öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Yayınlanma: 15.04.2025 - 11:36

Güncelleme: 15.04.2025 - 11:51

Proje okullarında görev yapan öğretmenlerin kadro dışı bırakılması nedeniyle başlayan öğrenci eylemlerine karşı akılalmaz önlemler alınmaya başlandı. Bunların en çarpıcı örneklerinden biri de Eyüpsultan Anadolu Lisesi'nde görüldü.

Eyüpsultan Anadolu Lisesi Okul Müdürü Serkan Akgöl, geçen hafta yaşanan eylemlerin sürmemesi için, 13 Nisan 2025 Pazar günü 12. sınıf temsilcilerine WhatsApp’tan ses kaydı atarak, “Bir hafta boyunca izinlisiniz okula gelmeyeceksiniz” dedi.

Müdür Akgöl, dün sabah okula giden 12. sınıf öğrencilerini de okula almadı.

ÖĞRETMENİ GÖREVDEN ALDILAR: "ÖĞRENCİLERİ EYLEME TEŞVİK ETTİ"

Öte yandan öğrencilerinin eylemine destek olan öğretmen Hasan Koçali de İlçe Kaymakamlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeliha Yıldız tarafından kaymakamlığa gönderilen uzaklaştırma talebinde Koçali'nin uzaklaştırma gerekçesi olarak "Protesto halinde olduğu, derslerine girmediği, çeşitli araç gereçler ile eylem yaptığı, okul yönetiminin uyarılarına uymadığı, okul öğrencilerini oturma eylemine sonrasında ise yürüyüş yapma ve slogan atma eylemlerini teşvik ettiği, okul içerisinde huzur ikliminin bozulmaması, kurumda eğitim öğretim sürecinin sorunsuz devam edebilmesi, soruşturmanın selameti açısından görevde kalması sakıncalı olarak değerlendirilmesi" gösterildi.