Okul öncesi oynanan oyunlar, ileri yaşlarda zihinsel hastalık riskini düşürüyor

15 Haziran 2022 Çarşamba, 00:00

Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yapılan çalışmada, diğer çocuklarla başarılı bir şekilde oynama kapasitesinin zihinsel sağlık üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğuna dair ilk bilimsel kanıt elde edildi. Araştırmacılar, 2003 ila 2004 arasında Avustralya’da doğan 1.676 çocuğun verilerini analiz ederek üç yaşında daha iyi akran oyunu yeteneğine sahip olanların, 7 yaşlarına geldiğinde çok daha az zihinsel problem belirtisi gösterdiğini belirledi.

ZİHİNSEL HASTALIK RİSKİ OLAN ÇOCUKLARDA BİLE İYİ SONUÇ ELDE EDİLDİ

Arkadaşlarıyla hem kaliteli hem de uyum içinde oynayan bu çocuklarda 7 yaşlarında daha az hiperaktivite, daha az davranış ve duygusal sorun belirtisi, daha az kavga ve anlaşmazlık tespit edildi.

Bilim insanları, araştırma sonucunda özellikle zihinsel hastalık riski taşıyan çocuklarda bile yaşıtlarıyla oyun oynayanlarda daha az zihinsel hastalık belirtilerine rastladı. Çalışmada oynanan oyunların niceliğinin değil, niteliğinin önemli olduğu vurgulanırken çalışmaya konu olan oyunlar arasında yaratıcı hayali oyunlar, hedefe yönelik oyunlar (bloklardan kule inşa etme gibi) veya saklambaç gibi işbirlikçi oyunlar yer aldı.