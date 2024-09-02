Okullar ne zaman açılacak? 2 Eylül 2024 Pazartesi okul var mı?
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek eğitim öğretim yılına ait beklenen açıklama geldi. Açıklamanın yapılmasıyla birlikte de okulların hangi tarihte açılacağı belli oldu. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2 Eylül 2024 Pazartesi okul var mı?
Okulların açılış tarihi, okula yeni başlayacak olan öğrencilerin velileri tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 tatil takvimiyle birlikte, okulların açılış tarihi belli oldu. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2 Eylül 2024 Pazartesi okul var mı?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak. Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İlkokul 1. sınıflar ise okula uyum haftası nedeniyle okullara 1 hafta erken başlayacaklar. Yani 2 Eylül 2024 Pazartesi günü itibariyle ilkokul 1. sınıflar için okullar başlamış olacak.
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