Yayınlanma: 02.09.2024 - 09:15

Güncelleme: 02.09.2024 - 09:15

Okulların açılış tarihi, okula yeni başlayacak olan öğrencilerin velileri tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 tatil takvimiyle birlikte, okulların açılış tarihi belli oldu. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2 Eylül 2024 Pazartesi okul var mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak. Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlkokul 1. sınıflar ise okula uyum haftası nedeniyle okullara 1 hafta erken başlayacaklar. Yani 2 Eylül 2024 Pazartesi günü itibariyle ilkokul 1. sınıflar için okullar başlamış olacak.