Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim yılının tatilleri ne zaman?

08 Eylül 2022 Perşembe, 12:55

86 günlük yaz tatilinin bitmesine sayılı günler kala, hem veliler hem de öğrenciler 2022-2023 eğitim-öğretim yılının takvimini merak etmeye başladı. İşte, okulların açılacağı gün ve ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Yaklaşık 3 ay süren tatilin ardından Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarını tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre yaz tatili 12 Eylül 2022 tarihinde sona erecek ve okullar kapılarını öğrenci ve öğretmenlere açacak.

Öte yandan anaokulu ve ilkokula yeni başlayacak öğrenciler için ise okullar bir hafta erken açılacak. Bu durumdaki öğrenciler için eğitim öğretim yılı 5 Eylül 2022 tarihinde başlayacak.

2022-2023 EĞİTİM YILININ YAZ VE ARA TATİLİ NE ZAMAN?



12 Eylül 2022 Pazartesi başlayacak eğitim yılının ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

6 Şubat 2022 Pazartesi günü okullar ikinci yarıyıl için kapılarını açarken, 17-20 Nisan 2023 tarihlerinde ise yılın ikinci ara tatili yapılacak.

2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023'te tamamlanacak ve öğrenciler yılsonu karnelerini alacak.