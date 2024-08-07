Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
Okulların açılması için kısa bir süre kaldı. Milyonlarca öğrenci ve veli okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılı kısa süre sonra başlayacak. Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağını açıkladı. Bu yıl için tatil süresinde bir değişiklik yapılmayacak. Yeni eğitim öğretim yılı planlandığı gibi 9 Eylül’de başlayacak.
YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Yeni eğitim öğretim yılında okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.
İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
1. SINIFLAR İÇİN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
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