Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait takvimi kamuoyuyla paylaştı. Yeni döneme ilişkin tarihler belli olurken, yaz tatili planları yapan öğrenciler ve veliler, okulların ne zaman açılacağını ve ders zilinin ne zaman çalacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?





OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okullar 8 Eylül Pazartesi günü açılacak. Birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Yeni dönem öncesinde, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Bu süreçte, öğrencilerin okula adaptasyonu sağlanacak, temel alışkanlıkları kazanmaları desteklenecek.

Ayrıca, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları ile liselerin hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri için de rehberlik çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar; yeni eğitim ortamına uyum, okul hakkında bilgilendirme, akademik ve sosyal gelişim alanlarında öğrencilere destek sağlamayı amaçlayacak. Özellikle pansiyonda kalacak öğrenciler için, yerleşim ve yaşam alanlarına alışmalarına yönelik özel bilgilendirmeler de sunulacak.

ARA TATİL TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

Öğrenciler, ikinci dönemin yorgunluğunu atacakları ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek. Bu tatil süresi boyunca öğrenciler dinlenme ve sosyal aktivitelerle motivasyonlarını yenileme imkânı bulacak.



