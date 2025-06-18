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Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM ne zaman kapanacak? 2025 TBMM yaz tatili takvimi belli oldu mu?

Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM ne zaman kapanacak? 2025 TBMM yaz tatili takvimi belli oldu mu?

18.06.2025 18:02:00
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Haber Merkezi
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Meclis ne zaman tatile girecek? TBMM ne zaman kapanacak? 2025 TBMM yaz tatili takvimi belli oldu mu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman tatile gireceği, yurttaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, meclis ne zaman tatile girecek? TBMM ne zaman kapanacak? 2025 TBMM yaz tatili takvimi belli oldu mu?

Meclis tatil tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, meclis ne zaman tatile girecek? TBMM ne zaman kapanacak? 2025 TBMM yaz tatili takvimi belli oldu mu?


MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRECEK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman tatile gireceği belli oldu.

Anayasa’nın 93. maddesi ve TBMM İçtüzüğü’nün 5. maddesi gereğince, Meclis’in 1 Temmuz 2025 tarihinde yaz tatiline girmesi planlanıyor.

MECLİS NE ZAMAN AÇILIYOR?

Meclis, yaz tatilinin ardından Anayasa gereği her yıl 1 Ekim tarihinde yeniden toplanıyor. 2025 yılı itibarıyla TBMM’nin 1 Ekim 2025 Çarşamba günü yasama yılına başlaması bekleniyor.

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