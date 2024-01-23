MHP'den '6 Şubat tatil olsun' talebi

MHP Adıyaman İl Başkanlığı, 6 Şubat tarihinin Valilik tarafından tatil edilmesini talep etti.

İHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 12:15
MHP'den '6 Şubat tatil olsun' talebi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı, 6 Şubat tarihinin Valilik tarafından tatil edilmesini talep etti. MHP Adıyaman İl başkanı Ali Önat ve beraberindekiler, Vali Osman Varol’u ziyaret ederek, depremzedeler için talepte bulundu.

Ali Önat, "Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmesi ve deprem şehitlerinin anılması için 6 Şubat’ın tatil günü olmasını talep ettik" dedi.

Önat, taleplerinin olumlu karşıladığını ifade etti.


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