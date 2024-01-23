MHP'den '6 Şubat tatil olsun' talebi
MHP Adıyaman İl Başkanlığı, 6 Şubat tarihinin Valilik tarafından tatil edilmesini talep etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı, 6 Şubat tarihinin Valilik tarafından tatil edilmesini talep etti. MHP Adıyaman İl başkanı Ali Önat ve beraberindekiler, Vali Osman Varol’u ziyaret ederek, depremzedeler için talepte bulundu.
Ali Önat, "Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini rahatça yapabilmesi ve deprem şehitlerinin anılması için 6 Şubat’ın tatil günü olmasını talep ettik" dedi.
Önat, taleplerinin olumlu karşıladığını ifade etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- DNA örneği eşleşti!
- Ali Babacan'dan Gaye Erkan'a çağrı!
- Fenerbahçe'ye Melissa Vargas müjdesi
- Muharrem İnce tarih verdi!
- Ve Erdoğan devreye giriyor
- Bankada hesabı olanlar dikkat!
- ‘Tosuncuk’ cezaevinde konuştu!
- Sahte belgelerle milyarlık ihaleler
- İYİ Parti Ankara adayını belirledi
- Yandaş şirketten 'İstanbul' anketi