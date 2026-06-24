Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2026-2027 eğitim yılı takvimi...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yeni takvimi duyurdu. Okulların açılış tarihi, ara tatiller, yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemleri netleşti. Peki, okullar ne zaman açılıyor? İşte MEB 2026-2027 eğitim yılı takvimi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Uzun yaz tatilinin ardından öğrenciler bu tarihte ders başı yaparak sınıflardaki yerlerini alacak. Öğretmenlerin yeni dönem hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Mesleki Çalışmalar ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

BİRİNCİ SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla uyum eğitimleri 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda okul öncesi ve 1. sınıf öğrencilerinin yanı sıra ortaokula başlayacak 5. sınıf ve liseye geçecek 9. sınıf öğrencileri için de rehberlik ve uyum çalışmaları yapılacak.

MEB 2026-2027 ARA TATİL VE YARIL YIL TATİLİ TARİHLERİ

Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencileri bekleyen tatil tarihleri de belli oldu. Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler toplam 9 günlük tatil yapacak.

Yarıyıl tatili (sömestr) ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. Tatilin ardından ikinci dönemin ilk ders zili 8 Şubat 2027 Pazartesi günü çalacak.

İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Bu tarihlerdeki tatil sürecinin Ramazan Bayramı takvimiyle de kesişmesi bekleniyor.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı, öğrencilerin 25 Haziran 2027 Cuma günü karnelerini almasıyla birlikte sona erecek. Bu tarihin ardından öğrenciler için uzun yaz tatili başlayacak. Öğretmenlerin dönem sonu mesleki çalışmaları ise 28-30 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.