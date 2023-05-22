Yayınlanma: 22.05.2023 - 11:24

Güncelleme: 22.05.2023 - 11:24

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sonuna gelinmesine doğru okulların ne zaman kapanacağı, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını ve 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? 2023 Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2023-2024 okullar ne zaman açılacak? İşte ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim sonrasında, sömestr tatili, ara tatil tarihleri ve yaz tatilinin başlangıç tarihi açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre; 12 Eylül 2022'de açılan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak ve öğrenciler karnelerini alacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaz tatili 16 Haziran'da başlayacak ve 3 ay sürecek.

2023-2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

3 ay sürecek olan yaz tatilinden sonra öğrenci ve öğretmenler, 12 Eylül 2023 Pazartesi günü sınıflarda yerini almış olacak. 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacak. 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi 12 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

2022 - 2023 MEB TAKVİMİ

1. DÖNEM: 12 Eylül 2022 - 20 Ocak 2023

1. ARA TATİL: 14-18 Kasım 2022

YARIYIL TATİLİ: 23 Ocak - 3 Şubat 2023

2. DÖNEM: 6 Şubat - 16 Haziran 2023

2. ARA TATİL: 17 - 20 Nisan 2023