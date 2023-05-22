Yayınlanma: 22.05.2023 - 10:53

Güncelleme: 22.05.2023 - 10:53

Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yayınladığı takvime göre 5 Mart'ta yapılması beklenen EKYS sınavı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkisi altına alan deprem felaketi nedeniyle 21 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, EKYS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 Müdür Yardımcılığı EKYS soru ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

EKYS 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21 Mayıs 2023 tarihinde yapılan EKYS'nin sonuçları 9 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak.

EKYS 2023 SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sonuçlar, online sistem üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar sonuçlara T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

2022 EKYS SORULARI YAYINLANDI MI?

21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2023-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 31 Mayıs 2023 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2023-MEB-EKYS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)