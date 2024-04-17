Yayınlanma: 17.04.2024 - 21:39

Güncelleme: 17.04.2024 - 21:39

Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13-17 Kasım 2023'te, yarıyıl tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024'te uygulandı. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

11 Eylül 2023'te başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.