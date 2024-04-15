Samsun'da okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi!

Samsun'da özel bir okulda ders sırasında yangın çıktı. Öğretmenler öğrencileri tahliye ederken, alevler büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 15:48
Samsun'da okulda yangın paniği: Öğrenciler tahliye edildi!
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Canik ilçesindeki özel bir okulda iddiaya göre, dış cephe kısmında yangın çıktı.

Alevleri fark eden öğretmenler, dersteki öğrencileri sınıftan tahliye edip bahçeye çıkardı.

İhbarla olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler alevleri kısa sürede söndürürken yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

 


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